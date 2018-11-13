تامر حسني: ليس لدى شروط لدويتوهات.. وأحب روح المشاركة









ولفت خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، إلى أنه قدم من قبل أغنية "قوم أقف وإنت بتكلمني" مع المطرب بهاء سلطان، وكانت من كتابته وألحانه، وقام بتلحين أغنية "بص بقى" للمطربة شيرين.



وأضاف حسني أن "100 وش" كلمات مشتركة مع رمضان محمد ولحن مشترك مع محمد الصاوي، حيث أنه يحب روح المشاركة ويكرهه الانقسام.



وأكد أن ألبوم "بشوقك" تضمن أغنية أيضا مع الشاب خالد، حيث لم تقتصر أغانيه الجماعية على كليب "100 وش".

















كشف المطرب تامر حسنى، أن فكرة أغنية "100 وش" نابعة من قناعاته بأنه لا توجد شروط لديه لقبول الغناء مع مطرب آخر.