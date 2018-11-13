من هو "فيليب بلين" مُصمم قميص "بلاي بوي" الذي ارتداه محمد صلاح؟

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي صورة له عبر موقع "فيس بوك" يرتدي قناعًا وقميصًا أسود يحمل شعار "مجلة بلاي بوي" أشهر المجلات الإباحية في العالم.

"تي شيرت" محمد صلاح، هو من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين، الذي يتعاون مع "بلاي بوي"، لإنتاج قمصان وبعض الملابس التي تحمل توقيعه، ويتم بيع القميص الذي ظهر به "صلاح" بـ 295 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل (5 آلاف جنيه مصري).

من هو فيليب بلين مُصمم قميص "بلاي بوي" الذي ارتداه "صلاح"؟

فيليب باتريك بلين مصمم أزياء ألماني ولد في مدينة ميونيخ عام 1978، بعد الانتهاء من تعليمه في مدرسة داخلية، درس فيليب القانون في جامعة فريدريش ألكسندر (إرلنجن نورنبيرج) أحد أقدم جامعات ألمانيا، سافر "بلين" مع عائلته في الكثير من البلدان، ونتيجة لذلك ، أصبح مهتمًا بالثقافات الأجنبية والعمارة والفن، واطلع على أهم المعارض والمتاحف في العالم.

دخل فيليب بلين عالم التصميم في عام 1998، بدأ في العمل في مجال الديكور الداخلي، وصمم أفكار وعناصر للأثاث الأنيق للأصدقاء والعائلة، وفي العام نفسه ، أسس علامة الأثاث الخاصة به بـ 20 ألف مارك ألماني، وهو المال الذي ورثه من جده، في البداية ، كانت تصاميمه مبنية على شكل الجلد والفولاذ المقاوم للصدأ.

فيليب بدأ أيضًا تصميم وصناعة الإكسسوارات والحقائب يدوية، وباع هذه المنتجات المتنوعة جنبا إلى جنب مع مجموعة أثاثه في المعارض التجارية، وبعد عامين من تصميم وإنتاج وبيع الأثاث، أدرك فيليب أن القانون لن يمنحه نفس الرضا والنجاح، لذلك ترك دراسته للقانون من أجل التفرغ الكامل لشركته التي اختار سويسرا مقرًا لها.

في عام 2003، حقق فيليب تقدمًا كبيرًا في مجال الأزياء، وأتيحت له الفرصة لبيع منتجاته في في المعرض التجاري الألماني CPD Düsseldorf، وزعم "بلين" أنه باع سلعًا بقيمة 100 ألف يورو في يوم واحد، وبعد عام أطلق "بلين" مجموعة أزياءه الأولي والتي تحمل علامته التجارية، وكانت خاصة بالأطفال والنساء والرجال وأبرز هذه المجموعة كانت سترات عسكرية مُزينة بـ"جماجم" مصنوعة من سواروفسكي.

في عام 2006 قدم "بلين" خط انتاج الاكسسوارات الخاص به، وبعد عامين أطلق مجموعة الأزياء الراقية، وفي عام 2008 ، عرض مجموعته من المعدن الثقيل في عرض للأزياء بألمانيا.

وفي عام 2009 قدم نسخته من دمية باربي بإسم (دمية فيليب) وذلك خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لـ"باربي" ، بالتعاون مع شركة ماتيل، و تم إطلاق الدمية الجديدة في معرض ألعاب "نورمبرغ"، وفي نفس العام افتتح أول متجر في "مونتي كارلو" كما افتتح أول معرض تجاري في "ميلانو".

انطلاقًا من عام 2010 بدأت متاجر "بلين" تغزو العالم، حيث افتتح عدة متاجر في فيينا وموسكو وسان تروبيز وكان ، وكيتزبوهيل وميلان ، دبي ، سان بطرسبرج ، سيول ، ماكاو ، أمستردام وبرلين، بالإضافة إلى افتتاح صالة عرض في دوسلدورف.

اتجه "بلين" ايضًا لتصميم الملابس الرياضية، وفي عام 2012 وقعت شركة بلين اتفاقا مع فريق روما الإيطالي لتصميم الملابس الخاصة بالفريق بدءا من موسم 2012/13 لمدة 4 مواسم متتالية.

فيليب بلين تم إدراج اسمه ضمن قائمة أغني 275 فرد في سويسرا لعام 2016 من جانب مجلة (BILANZ) بثروة بلغت 175 مليون فرانك سويسري، كما حصل "بلين" جائزة أفضل علامة تجارية في عام 2007 من قبل مجلة GQ، كما فاز بجائزة New Faces ، في فئة الأزياء عام 2008.

يرتدي مشاهير العالم حاليًا ملابس من تصميم فيليب بلين، أبرزهم، فيكتوريا وديفيد بيكهام وجنيفر لوبيز وتيماتي وديما بيلان وغيرهم الكثير.