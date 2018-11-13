بالأرقام.. هل يستحق يوسف أوباما الانضمام لمنتخب مصر ؟

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة مدربه أجيري قائمة المنتخب لمباراة تونس، ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات الأمم الأفريقية 2019.

ولم ينضم يوسف أوبام لقائمة المنتخب رغم تألقه الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري، ويقدم اللاعب مستوى مميزا للغاية مع القلعة البيضاء.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام يوسف أوباما في الدوري المصري الممتاز هذا العام.

- شارك اللاعب في 11 مباراة كأساسي مع القلعة البيضاء، بمعدل 971 دقيقة، ويعتمد المدرب السويسري علي أوباما هذا الموسم بشكل أساسي مع الفريق.

- مرر يوسف أوباما 346 تمريرة صحيحة مع نادي الزمالك من إجمالي 424 تمريرة، حيث لم يمرر سوى 77 تمريرة خاطئة فقط، وكانت عدد التمريرات الطولية الصحيحة 7 من إجمالي 15 كرة.

- واستخلص لاعب الزمالك 84 كرة، وتدل هذه الأرقام علي إجادة أوباما للأدوار الدفاعية مع فريقه، ونجح أوباما في تمرير 395 كرة ومنها 332 صحيحة.

- واستعاد الكرة من الخصم 59 مرة، وخسر الكرة في 49 مرة، وحصل على 10 أخطاء، واعترض الكرة مرة واحدة.

- وفقد الكرة تحت ضغط الخصم 34 مرة، وفشل في الاستخلاص من الضغط ثلاث مرات فقط، وارتكب 12 خطأ منذ بداية الدوري، وفشل في مراوغة الخصم في 8 مرات.

- وأرسل اللاعب - صاحب 24 - عاما 7 عرضيات صحيحة لزملائه، من إجمالي 14 عرضية، وحاول التسجيل علي المرمى 16 مرة، وصنع فرص للتسجيل في 13 كرة لنادي الزمالك.

- وحصل أوباما على بطاقة صفراء واحدة في 11 لقاء، ولم يتحصل على بطاقات حمراء هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

- وسجل لاعب القلعة البيضاء 6 أهداف هذا الموسم، حيث أحرز منها 2 بالقدم اليمني، و3 أهداف بالقدم اليسري، وهدف وحيد بالرأس.