نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يصل إيطاليا.. وتكلفة الطباعة توقف جريدة الخميس

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا في زيارة تستمر يومين، وإخطارنقابة الصحفيين بغلق جريدة الخميس.





وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، بمدينة باليرمو، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الاتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال، وممثلي جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس.





شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بعدم السماح قطعيا بأي اعتداء على أراضي الدولة، التي تم استردادها لحين إعادة استغلالها لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين .





كما أكد المحافظ على عدم السماح قطعيا بتواجد الباعة الجائلين خارج نطاق الأسواق المخصصة لهم وفرض الانضباط داخل الاسواق الرسمية بالقاهرة.





تلقت نقابة الصحفيين، اليوم، خطابًا من الإعلامي عمرو الليثي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس، يفيد بتوقف الجريدة عن الصدور بدءًا من شهر يناير المقبل؛ وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة الطباعة والورق.



