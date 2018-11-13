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"عبدالحميد" تعلن موعد التقديم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:23 ص
عبدالحميد تعلن موعد التقديم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
مي عبد الحميد
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داليا الحسين
 
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن شروط التقديم لمشروع الـ 60 ألف وحدة الخاصة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وقالت "عبد الحميد " في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" إن من شروط التقديم ألا يتجاوز دخل الزوج والزوجة 5700 جنيه في الشهر، إذا كان الشخص عازب لا يتجاوز الدخل عن 4200 جنيه شهريًا.

وأضافت أن سن المتقدم يجب أن يكون من 21 إلى 50 سنة، ولم يمتلك وحدة سكن اجتماعي ولا يمتلك شقة"، مشيرة إلى أن "التقديم يكون على الموقع الإلكتروني في الفترة من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.
المزيد عن: وزارة الاسكان موعد التقديم الاسكان اعلان الاسكان
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