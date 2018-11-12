المقاصة يواجه بورتو وديا غدا.. وراحة يومين للفريق

قرر الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة طلعت يوسف، خوض مباراة غدا الثلاثاء أمام فريق بورتو أحد اندية القسم الثاني ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاعي الجوي، ويشارك فيها اللاعبون البدلاء الذين لم يلعبوا مباراة بيراميدز والتي انتهت بخسارة المقاصة بهدفين نظيفين.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أنه تقرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين، الأربعاء والخميس، على أن يعود الفريق لتدريباته الجمعة استعدادا لمواجهة نجوم أف سى المقرر إقامتها الاربعاء 21 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أوضح طلعت يوسف ، أن الخسارة واردة في المباريات ، ولا يوجد فريق يحقق الانتصارات بشكل دائم ، ورغم الخسارة من بيراميدز الا أنه راض عن أداء اللاعبين في حدود المتاح بخلاف التزامهم بالتعليمات خاصة الشوط الثاني .

وأشار يوسف إلى أن الفريق أتيحت له 4 فرص فشل في استغلالها ، بينما تمكن بيراميدز من استغلال الفرص الأربعة التى أتيحت له لتسجيل هدفين، وأنه سيتم علاج السلبيات والأخطاء خلال فترة توقف الدوري المقبلة ، لخوض المنتخب مباراة أمام تونس الجمعة المقبلة ، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد طلعت أن مشوار الدورى لا يزال طويلا ، والفريق قادر على تعويض تلك الخسارة خاصة وأن الفوراق بين أغلبية أندية الدورى بسيطة جدا ، وأن جدول المسابقة سوف يتغير أكثر من مرة خلال الموسم في ظل تقارب المستويات بين الأندية.