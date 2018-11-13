صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل التقديم لمشروع الـ 60 ألف وحدة

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل التقديم لمشروع الـ 60 ألف وحدة الخاصة بالإسكان الاجتماعي.



وقالت "عبد الحميد" في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" إن الإعلان العاشر هو امتداد لكافة الإعلانات السابقة، مشيرة إلى أن 850 ألف مواطن تثدم بطلب للحصول على الوحدات السكنية في الإعلانات التسعة للإسكان الاجتماعي.



وأشارت رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سيتم طرح 60 ألف وحدة سكنية في المدن الأكثر إقبالا في الإعلانات السابقة، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير على الإعلان العاشر، حيث تم شراء 175 ألف كراسة شروط بثلاث أضعاف عدد الوحدات السكنية المطروحة.



وتابعت: "سيتم بناء الوحدات والاستلام بعد 30 شهرا، وهي موزعة على 8 مدن جديدة، ممثلة في مدينة السادس من أكتوبر، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان والغردقة، والمنيا الجديدة".



وأوضحت: "سيتم طرح نموذجين في الإعلان العاشر أولهما 90 مترا بـ 225 ألف جنيه، ونموذج بـ75 مترا بـ 185 ألف جنيه للوحدة سكنية، منوهة إلى أن المواطن سيقوم بدفع 14 ألف جنيه كمقدم و10 أقساط ربع سنوية بقيمة ألفين جنيه، وتقسيط بالتمويل العقاري على مدار 20 عاما".

