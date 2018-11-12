هاني شاكر: لا أسمح لنجلي شريف بدخول المنزل بسبب تشجيعه لـ"الأهلي"

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن نجله شريف لم يسير على نهجه ويقوم بتشجيع الزمالك؛ حيث فضل تشجيع النادي الأهلي.

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية: "شريف نجلي يشجع الأهلي لأنه عندما بدأ في النضوج وجد الأهلي في قمة مجده ومستقر فنيا وإداريا؛ بينما كان يعاني الزمالك في سنوات عجاف".

وأضاف: "بقفل البيت بدري ومش بسمح لشريف يدخل عشان تشجيعه للأهلي ومش بتفرج معاه على ماتشات الأهلي والزمالك".