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هاني شاكر: لا أسمح لنجلي شريف بدخول المنزل بسبب تشجيعه لـ"الأهلي"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:43 م
هاني شاكر: لا أسمح لنجلي شريف بدخول المنزل بسبب تشجيعه لـالأهلي
هاني شاكر
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أحمد الهواري
 

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن نجله شريف لم يسير على نهجه ويقوم بتشجيع الزمالك؛ حيث فضل تشجيع النادي الأهلي.

 

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية: "شريف نجلي يشجع الأهلي لأنه عندما بدأ في النضوج وجد الأهلي في قمة مجده ومستقر فنيا وإداريا؛ بينما كان يعاني الزمالك في سنوات عجاف".

 

وأضاف: "بقفل البيت بدري ومش بسمح لشريف يدخل عشان تشجيعه للأهلي ومش بتفرج معاه على ماتشات الأهلي والزمالك".

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