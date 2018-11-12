هاني شاكر: لا أسمح لنجلي شريف بدخول المنزل بسبب تشجيعه لـ"الأهلي"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:43 مأحمد الهواري
قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن نجله شريف لم يسير على نهجه ويقوم بتشجيع الزمالك؛ حيث فضل تشجيع النادي الأهلي.
وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية:
"شريف نجلي يشجع الأهلي لأنه عندما بدأ في النضوج وجد الأهلي في قمة مجده ومستقر
فنيا وإداريا؛ بينما كان يعاني الزمالك في سنوات عجاف".
وأضاف: "بقفل البيت بدري ومش بسمح
لشريف يدخل عشان تشجيعه للأهلي ومش بتفرج معاه على ماتشات الأهلي والزمالك".