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هاني شاكر: والدي كان يحملني على كتفه لمشاهدة مباريات "الزمالك"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:41 م
هاني شاكر: والدي كان يحملني على كتفه لمشاهدة مباريات الزمالك
هاني شاكر
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أحمد الهواري
 

كشف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن سر تشجيعه لنادي الزمالك، وحرصه الشديد على متابعة كافة أخباره.

 

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية: "والدي كان مشجعا للزمالك وكان يذهب بي لمباريات الزمالك ويحملني على أكتافه ويقوم بالهتاف للزمالك في المدرجات ويطالبني بالهتاف معه ولذلك ارتبطت بالزمالك".

 

وواصل قائلاً: "أشعر بحزن شديد عن خسارة الزمالك لأي مباراة خاصة في السنوات الماضية قبل مجئ المجلس الحالي لأن البطولات كانت قليلة في فترة ما".

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