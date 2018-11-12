هاني شاكر: والدي كان يحملني على كتفه لمشاهدة مباريات "الزمالك"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:41 مأحمد الهواري
كشف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن سر تشجيعه لنادي الزمالك، وحرصه الشديد على متابعة كافة أخباره.
وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية:
"والدي كان مشجعا للزمالك وكان يذهب بي لمباريات الزمالك ويحملني على أكتافه ويقوم
بالهتاف للزمالك في المدرجات ويطالبني بالهتاف معه ولذلك ارتبطت بالزمالك".
وواصل قائلاً: "أشعر بحزن شديد عن
خسارة الزمالك لأي مباراة خاصة في السنوات الماضية قبل مجئ المجلس الحالي لأن البطولات
كانت قليلة في فترة ما".