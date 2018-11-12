هاني شاكر: والدي كان يحملني على كتفه لمشاهدة مباريات "الزمالك"

كشف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن سر تشجيعه لنادي الزمالك، وحرصه الشديد على متابعة كافة أخباره.

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات تلفزيونية: "والدي كان مشجعا للزمالك وكان يذهب بي لمباريات الزمالك ويحملني على أكتافه ويقوم بالهتاف للزمالك في المدرجات ويطالبني بالهتاف معه ولذلك ارتبطت بالزمالك".

وواصل قائلاً: "أشعر بحزن شديد عن خسارة الزمالك لأي مباراة خاصة في السنوات الماضية قبل مجئ المجلس الحالي لأن البطولات كانت قليلة في فترة ما".