إحدى طالبات التمريض عن تظاهرهم لمطالبتهم بعودة مديرتهم: "عايزين أمنا ترجعلنا"



وتابعت: "إحنا بنتظاهر علشان عايزين أمنا ترجعلنا".



قالت إحدي طالبات التمريض بالمبرة المتظاهرين للمطالبة بعودة مديرتهم في مصر القديمة، إننا لدينا طلب واحد فقط، ورسالة استغاثة لوزيرة الصحة بعودة المديرة التى تعتبر بمثابة أم ومدرسة وسكرتيرة ومديرة للمعهد عزة عبد الفتاح محمد.وأضافت"، خلال مدالة هاتفية ببرنامج "صح النوم" على فضائية "LTC"، مساء الإثنين، أن نقل المديرة تم نتيجة مؤامرة ضدها، لافتة إلى انهم تفاجئوا يوم 28 أكتوبر الماضي بمديرة المعهد تبلغهم أن هذا اليوم هو أخر يوم لها