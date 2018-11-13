طالبة بالإسكندرية تقطع شرايينها داخل مرحاض مدرسة لرفض والدتها خطبتها



وبالإنتقال وسؤال والدتها المدعوه ه ا م سن 49 ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت بأنه أثناء قيام نجلتها المذكورة بإرتداء ملابسها داخل دورة مياه المدرسة حدثت إصابتها، نتيجة وجود نصل معدني " كتر " داخل طيات ملابسها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وأيدتها نجلتها المصابة في أقوالها.



وبسؤال مديرة المدرسة المدعوه ر م ل سن 50 - مقيمة دائرة القسم، قررت بقيام الطالبة المذكورة بإحداث إصابتها بنفسها داخل دورة مياه المدرسة لوجود خلافات بينها ووالدتها لرفض الأخيرة خطبتها لأحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وأضافت بسابقة قيامها بمحاولات مماثلة لذات السبب، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 151532018 إداري قسم أول المنتزه.

حاولت طالبة ١٤سنة بالإسكندرية الانتحار بقطع أوتار يديها داخل مرحاض مدرستها فؤاد الدين محي باستخدام آلة حادة"كتر"، وذلك لوجود خلافات بينها ووالدتها، لرفض الأخيرة خطبتها من أحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وذلك وفق بيان أمني اليوم الأثنين.وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمورقسم شرطة أول المنتزه من مستشفي أبو قير العام بوصول المدعوه ن م ع سن 14 طالبه بالصف الأول الثانوي التجاري بالفترة المسائية بمدرسة فؤاد محي الدين - الكائنة بمساكن فيصل دائرة القسم ومقيمه بدائرة قسم ثان المنتزه مصابه بجرح قطعي بالرسغ الأيسر مع إشتباه قطع بالأوتار والأعصاب والشرايين وتم حجزها بالمستشفى.