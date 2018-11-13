ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طالبة بالإسكندرية تقطع شرايينها داخل مرحاض مدرسة لرفض والدتها خطبتها

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
طالبة بالإسكندرية تقطع شرايينها داخل مرحاض مدرسة لرفض والدتها خطبتها
طباعة
دينا حسن- محمد رجب
 
حاولت طالبة ١٤سنة بالإسكندرية  الانتحار بقطع أوتار يديها داخل مرحاض مدرستها فؤاد الدين محي باستخدام آلة حادة"كتر"، وذلك لوجود خلافات بينها ووالدتها، لرفض الأخيرة خطبتها من أحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وذلك وفق بيان أمني اليوم الأثنين.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من  مأمورقسم شرطة أول المنتزه من مستشفي أبو قير العام  بوصول المدعوه ن م ع  سن 14 طالبه بالصف الأول الثانوي التجاري بالفترة المسائية بمدرسة فؤاد محي الدين - الكائنة بمساكن فيصل دائرة القسم  ومقيمه بدائرة قسم ثان المنتزه مصابه بجرح قطعي بالرسغ الأيسر مع إشتباه قطع بالأوتار والأعصاب والشرايين  وتم حجزها بالمستشفى.

وبالإنتقال وسؤال والدتها المدعوه ه ا م  سن 49 ربة منزل مقيمة بذات العنوان  قررت بأنه أثناء قيام نجلتها المذكورة بإرتداء ملابسها داخل دورة مياه المدرسة حدثت إصابتها، نتيجة وجود نصل معدني " كتر " داخل طيات ملابسها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك  وأيدتها نجلتها المصابة في أقوالها.

وبسؤال مديرة المدرسة المدعوه ر م ل  سن 50 - مقيمة دائرة القسم،   قررت بقيام الطالبة المذكورة بإحداث إصابتها بنفسها داخل دورة مياه المدرسة لوجود خلافات بينها ووالدتها لرفض الأخيرة خطبتها لأحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وأضافت بسابقة قيامها بمحاولات مماثلة لذات السبب، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 151532018 إداري قسم أول المنتزه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 2:00:01 AM