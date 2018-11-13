نحاتة المنيا تكشف مفاجأة عن مكالمتها مع محمد صلاح



وأشارت "عبدالله"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن طريقتها في النحت بطريقة الرسم الكاريكاتيري، لافتة إلى أن اللاعب محمد صلاح تواصل معها عقب النقد الذي تلقته بسبب التمثال، معقبة: "محمد صلاح قالي مقولش تفاصيل المكالمة".



وأضافت أن محمد صلاح وجه الشكر لها على عملها، منوهه بأنها ستنفذ تمثال جديد لصلاح.

قالت النحاتة مي عبدالله، والمعروفة إعلاميًا بـ نحاتة المنيا، إنها تقبلت النقد الذي تعرضت له بسبب تمثال محمد صلاح في منتدى شباب العالم، قائلة: "متعقدش من النقد".