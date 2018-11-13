زي النهاردة بتاريخ 13-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 13-11-2018





أحـــــــــــــداث





1002 - ملك إنجلترا ‹إيثل ريد الثاني› يصدر أوامر بقتل جميع الدنمركيين في إنجلترا وهو المعروف باسم «مذبحة يوم القديس برايس».





1918 - الحكومة الشيوعية في روسيا تلغي معاهدة برست ليتوفسك للسلام مع دول المحور في الحرب العالمية الأولى.





1918 - قوات الحلفاء تحتل القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية.





1929 - «الحزب الشيوعي الإندونيسي» يشعل ثوره ضد الاحتلال الهولندي في جاوة الغربية.





1935 - اندلاع إنتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء «دستور 1923» الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه «دستور 1930» الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات.





1966 - نشوب معركة السموع بين الجيشين الإسرائيلي والأردني على إثر مصرع ثلاث جنود إسرائيليين بلغم أرضي.





1974 - زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتحدث إلى الأمم المتحدة في خطاب تاريخي.





1979 - الممثل السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر من عام 1980.





1990 - سلطان العجلوني ينفذ عملية في معسكر إسرائيلي قرب الحدود الأردنية تسفر عن مقتل ضابط من قوات حرس الحدود الإسرائلية وأسر سلطان نفسه.





1990 - كتابة أول صفحة معروفة على الإنترنت.





1995 - مقتل خمسة أميركيين واثنين من الهنود في تفجير شاحنة مفخخة خارج مركز تدريب تابع للحرس الوطني السعودي تديره الولايات المتحدة في الرياض، وإدعت مجموعة من الحركة الإسلامية للإصلاح المطالبة بالتغيير المسؤولية عن الحادث.





2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوقع أمرًا تنفيذيًا يسمح بالمحاكم العسكرية ضد الأجانب والذين يشتبه بان لهم صلات بأعمال إرهابية على الولايات المتحدة.





2008 - إطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع وضعه تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه والسماح له بمقابله من يريد.





2011 - الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو يكلف ماريو مونتي بمنصب رئيس الوزراء وذلك بعد يوم من استقاله سيلفيو برلسكوني.





2015 - باريس تشهد عدة هجمات وتفجيرات متزامنة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخص في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية.





2017 - البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يصل الرياض في أول زيارة رسمية لبطريركٍ ماروني إلى السعودية وثاني زيارة لرجل دين مسيحي منذ حوالي 40 سنة.





مـــــــــواليـــــــــــد





354 - أوغسطينوس، أسقف شمال أفريقيا.





1312 - الملك إدوارد الثالث، ملك إنجلترا.





1504 - فيليب الأول، رائد الإصلاح البروتستانتي.





1850 - روبرت لويس ستيفنسون، كاتب إسكتلندي.





1893 - إدوارد دويزي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.





1899 - هوانغ زيان فان، مؤرخ صيني.





1920 - عبد الرحمن الخميسي، شاعر مصري.





1923 - منى، ممثلة مصرية.





1936 - سليم كلاس، ممثل سوري.





1939 - كاريل بروكنر، لاعب ومدرب كرة قدم تشيكي.





1939 - سمير مقبل، سياسي ورجل أعمال لبناني.





1952 - أرت مالك، ممثل بريطاني.





1955 - ووبي غولدبرغ، ممثلة أمريكية.





1967 - جوهي تشاولا، ممثلة هندية.





1969 - جيرارد بتلر، ممثل اسكتلندي.





1969 - أيان حرسي علي، سياسية هولندية من أصل صومالي.





1975 - إيفيكا دراغوتينوفتش، لاعب كرة قدم صربي.





1975 - كويم، لاعب كرة قدم برتغالي.





1980 - لارا حبيب، إعلامية لبنانية.





1980 - مونيك كولمان، ممثلة أمريكية.





1982 - الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد في إمارة دبي.





1984 - لوكاس باريوس، لاعب كرة قدم باراغوياني.





وفيـــــــــــات





899 - أبو محمد بن قتيبة الدينوري، مؤرخ عربي.





1093 - مالكوم الثالث، ملك إسكتلندا.





1143 - فولك، ملك مملكة بيت المقدس.





1460 - هنري البحار، أمير ومستكشف برتغالي.





1770 - جورج غرنفيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1868 - جواكينو روسيني، موسيقي إيطالي.





1967 - هارييت كوهين، عازفة بيانو إنجليزية.





1974 - فيتوريو دي سيكا، مخرج وممثل إيطالي.





2002 - خوان ألبرتو سيكافينو، لاعب كرة قدم أوروغوياني.





2005 - إدي غوريرو، مصارع مكسيكي.





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــات





عيد القديس يوحنا فم الذهب.