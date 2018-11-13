عضو نقابة الصحفيين عن المصالحة مع الزمالك: "ليس هناك تصالح في الكرامة"

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، تضمن سرد ماحدث امام بوابة النادي الثلاثا الماضي من إعتداءات وضرب وإهانات وتحرش بالصحفيين والصحفيات، وطالب خلاله النائب العام بتمكين الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك من دخول ناديهم وإلزام الجهات المعنية بتمكين الصحفيين من الدخول، وإلزام رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارته بعدم التعرض للصحفيين، أثناء ممارسة نشاطهم داخل النادي.



وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" على فضائية "LTC"، اليوم الإثنين، أن قرار منع نشر أخبار رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وسيتم إخطار المجلس الأعلى للصحافة والإعلام للتضامن مع نقابة الصحفيين حفاظًا على كرامة الصحفيين.



وتابع، أنه لم يتم التداول على أي مصالحة مع الزمالك، معقبًا:"المصالحة تكون في اختلاف وجهات النظر، لكن ليس هناك مصالحة في الكرامة، فهناك إعتداء وإهانة للصحفيين".

