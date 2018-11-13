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خالد صديق عن التظاهر بسبب القيمة الإيجارية بالأسمرات: "10جنيهات في اليوم مش رقم"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
خالد صديق عن التظاهر بسبب القيمة الإيجارية بالأسمرات: 10جنيهات في اليوم مش رقم
خالد صديق
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كساب أحمد
 
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن بعض النساء في حي الأسمرات قاموا بالتظاهر لإسقاط القيمة الإيجارية عن الوحدات السكنية التي يقطنون بها في الحي.

وتابع صديق، خلال حواره ببرنامدج " بلدنا أمانة"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن القيمة الإيجارية تقدر بـ 300 جنيه، ويتم تحصيلها للصيانة والأمن وجمع القمامة في المدينة، مشيرًا إلى أن الأهالي في المناطق العشوائية ليسوا معدمين مثلما يعتقد البعض، معقبًا:" دول ناس كسيبة بيعملوا في الحرف".

وتابع: "300 جنيه في الشهر يعني 10 جنيهات في اليوم، وده مش رقم بالنسبة للحياة، لكنها ستحافظ على حي الأسمرات لسنين طويلة جدًا".
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