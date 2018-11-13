مسؤول "بركة غليون": "أسماكنا من البحر إلى المائدة.. والفائض سنصدره"



وأشار "المقدم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كل المنتجات بمشروع بركة غليون مصرية بأيدي مصرية 100%، لافتًا إلى أن أسعار أسماك بركة غليون أقل من الأسواق بـ25%، حيث يبلغ سعر كيلو البلطي 22 جنيهًا، والبوري 42 جنيهًا.



وأوضح أن الهدف من المشروع هو التحكم في الأسعار، بحيث يصل للمستهلك بسعر مناسب، مضيفا: "أسماك بركة غليون من البحر إلى المائدة"، منوهًا بأن الفائض هو ما سيتم تصديره، وقريبا ستطرح منتجات بركة غليون في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، والهايبر ماركت.



قال معتز المقدم، المنسق العام بين الجانبين المصري والصيني لمشروع بركة غليون، إن مشروع بركة غليون مشروع عظيم، ومن أهم وأكبر المشروعات القومية التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي.