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إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع أتلانتا الواعد

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:41 م
إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع أتلانتا الواعد
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم للغاية بتدعيم خط دفاعه بلاعب شاب، خلال المير كاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جيانلوكا مانشيني مدافع أتالانتا الشاب قد يكون أحد أهداف الإنتر خلال الصيف القادم.

وألمحت الصحيفة الإيطالية، إلى أن تقارير مراقبي النادي عن مدافع أتلانتا كانت إيجابية بالأسابيع الماضية، وبالأمس اللاعب أثار إعجاب المدير الفني لوتشيانو سباليتي وأوزيليو المدير الرياضي.

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