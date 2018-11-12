مركز شباب تتا يهزم "شما" بثلاثية في دوري مراكز الشباب









نجح فريق مركز شباب تتا في تحقيق فوز عريض على فريق مركز شباب شما بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "أشمون" ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.





وأحرز أهداف فريق تتا كلا من : رمضان فتحى هاتريك فى الدقائق 35 الشوط الاول و 25 و 42 من زمن الشوط الثانى، وسحل هدف فريق شما الوحيد الاعب حسام الدين فوزى فى الدقيقه 33 الشوط الاول.





وأدار المباراة الحكم سعيد جمعه، وعاونه الثنائي أحمد خيري، وماهر دسوقي.





الفوز رفع رصيد تتا إلى 9 نقاط بالمركز الرابع وتوقف رصيد شما عند 7 نقاط بالترتيب الخامس.





– ترتيب المجموعة الثانية:





1- سنتريس: 10 نقاط

2- كفر شبرابلولة: 10 نقاط

3- كفر داود: 9 نقاط

4- تتا: 9 نقاط

5- شما: 7 نقاط

6- كفر السنابسة: 7 نقاط

7- كفر الباجور: 6 نقاط

8- شطانوف: 6 نقاط

9- الأخماس: 4 نقاط

10- صراوة: 4 نقاط.

11- ميت الواسطى: بلا نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط



