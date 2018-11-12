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نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:30 م
نجوم بأوبريت سيرة الحب يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
سيرة الحب
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شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

عقد المخرج د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مؤتمرًا صحفيًّا قبل قليل بمسرح البالون بالعجوزة، للكشف عن تفاصيل الأوبريت الغنائي الاستعراضي "سيرة الحب " بحضور أبطال العرض، وأسرة الفنان الراحل بليغ حمدي.

 

"سيرة الحب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، ومن بطولة الفنانين "إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحى، أحمد الدمرداش، نهلة خليل، أحمد الأمير، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، سيد عبد الرحمن، شريف عواد، أحمد الشريف، سمية درويش، رشا سامى العدل، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، محمود أباظة"، ديكور محمد الغرباوي، وخدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد، منفذ الإخراج هاني عبد الهادي ومحمد شافعي، تأليف الكاتب أيمن الحكيم، إخراج الدكتور عادل عبده.

نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
نجوم بأوبريت "سيرة الحب" يحتفلون بالانطلاق على مسرح البالون (صور)
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