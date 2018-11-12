فرحة كارول سماحة بحضور حفل ماجدة الرومي برفقة إلهام شاهين في الأوبرا

حضرت الفنانة كارول سماحة وبرفقتها النجمة إلهام شاهين، اليوم الإثنين، حفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، المقام فى دار الأوبرا المصرية، بالحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، ونشرت كارول صورة لماجدة الرومي على المسرح فى بداية الحفل، وصورة أخرى مع الفنانة إلهام شاهين.

وقالت الفنانة كارول سماحة، فى تعليقها على الصور: "أستمتع بالكبيرة ماجدة الرومى، الآن فى دار الأوبرا المصرية مع الصديقة إلهام شاهين".





يذكر أن المطربة الكبيرة ماجدة الرومى بدأت الحفل الختامى لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ27 بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارمونى، بقيادة المايسترو نادر عباسى، قبل قليل، وقالت إنها سعيدة بوجودها فى مصر موجهة التحية لكل الحضور، مضيفة أن مصر هى الحضن الدافئ وشعبها طيب، مشيرة إلى أنها تحب النيل، وأن مصر عاصمة التاريخ والخلود.







