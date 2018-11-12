عمرو أديب عن تصرف محافظ دمياط مع بائعة الخضار: "شيء محترم.. ودا اللي عايزينه"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الاعتداء على بائعة الخضار بدمياط، قائلا: "مشهد مؤذي.. خاصة أنها بتدور على لقمة عيش".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن محافظ دمياط عزلت رئيس مدينة رأس البر، وخصصت مكان لبائعة الخضار في السوق، مضيفا: "ده اللي إحنا عايزينه.. الافتراء حرام".



