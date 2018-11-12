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عمرو أديب عن تصرف محافظ دمياط مع بائعة الخضار: "شيء محترم.. ودا اللي عايزينه"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:32 م
عمرو أديب عن تصرف محافظ دمياط مع بائعة الخضار: شيء محترم.. ودا اللي عايزينه
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الاعتداء على بائعة الخضار بدمياط، قائلا: "مشهد مؤذي.. خاصة أنها بتدور على لقمة عيش".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن محافظ دمياط عزلت رئيس مدينة رأس البر، وخصصت مكان لبائعة الخضار في السوق، مضيفا: "ده اللي إحنا عايزينه.. الافتراء حرام".

وأضاف أن ما فعلته المحافظة شيىء محترم، متابعًا: "يسروا على الناس تفتح بيوت.. اجبروا الخواطر".
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