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حفتر يصل باليرمو الإيطالية للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا (فيديو)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:27 م
حفتر يصل باليرمو الإيطالية للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا (فيديو)
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الفجر
 

وصل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" في شرق البلاد اليوم الاثنين، إلى مدينة باليرمو الإيطالية للمشاركة في مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

 

والتقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المشير حفتر على هامش المؤتمر واستوقفه وتحدث معه على انفراد.

 

وقبيل بدء المؤتمر التقى كونتي كذلك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة وبحث معه الوضع في ليبيا.

 

وقال كونتي في وقت سابق لصحيفة "لا ستامبا" إن "الأمن شرط ضروري لضمان استقرار ليبيا"، ودعا حفتر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.


 

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