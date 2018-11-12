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دبلوماسي سابق يكشف أهمية مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:29 م
دبلوماسي سابق يكشف أهمية مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية
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داليا الحسين
 
قال السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، يحمل صفة دولية واضحة.

وأضاف "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة " dmc"، مساء الإثنين، أن هذا المؤتمر الأكبر من نوعه، حيث يشارك فيه القوى الكبرى من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا ومصر.

وأشار إلى أن المؤتمر سيحضره كافة الأطراف الليبية، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية واضح ومحدد.

وأكمل: "ليبيا تعتبر شريكا استراتيجيًا لمصر، وتجمعهما علاقات تاريخية، لاسيما أن الأمن المصري يتأثر بالأوضاع الأمنية في ليبيا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، بمدينة باليرمو، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
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