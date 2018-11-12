لافولبي : شكرا تركي آل الشيخ على إتاحة الفرصة لي للعمل في مصر

وجه الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني السابق لنادي بيراميدز الشكر لمالك النادي ورئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ.





وكتب لافولبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أريد أن أشكر نادي الأهرامات والوزير تركي الشيخ على إتاحة الفرصة لي للتعرف على هذا البلد والعمل معهم ، وأنا أقدر عاطفة من الناس في الشوارع وأقدر اللاعبين للجهد الذي بذلوه لفهم مفاهيم جديدة لكرة القدم ، أقول وداعا لمصر مع الكثير من المودة".



