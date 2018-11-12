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عمرو أديب عن الاعتداء على مصرية بالكويت: "ماتحولوش الأمر لخناقة وفتنة بين البلدين"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:21 م
عمرو أديب عن الاعتداء على مصرية بالكويت: ماتحولوش الأمر لخناقة وفتنة بين البلدين
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت أمر مرفوض شكلا، وموضوعًا، منوها بأن هناك طرف يريد تحويل الأمر إلى "خناقة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تثق في القضاء الكويتي، مؤكدًا أن لعلاقات المصرية الكويتية تاريخ لا يحتاج إلى سرد، وأن من يخطىء في حق مصر لا يعبر عن الكويت.

وأضاف "أديب"، "إحنا مش في معركة، ومعندناش مشكلة مع الكويت، ولا نريد تحويل الأمر إلى سجال"، مناشدًا الجميع ألا يتراشقوا بالألفاظ بسبب تلك الواقعة، معتبرًا أن الأمر يعد فتنة كاملة، ويجب ألا ننساق لها.

وتابع، أن المواطنة المصرية ستحصل على حقها بالكامل عندما ينتهي التحقيق، ويثبت أن لها حق.
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