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دوناروما: إحذر من ترك المساحات لرونالدو.. وإلا ستندم !

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:11 م
دوناروما: إحذر من ترك المساحات لرونالدو.. وإلا ستندم !
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عمر عبدالعزيز
 
علق الحارس الدولي الإيطالي، جينالويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، على الهدف الذي أحرزه النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو في شباكه، خلال المباراة الماضية أمام يوفنتوس.

وقال حارس مرمى الروسونيري في تصريحات صحفية: "أمام كريستيانو رونالدو يجب أن تغلق المساحات ويحالفك الحظ ان لا يسجل عليك!".

الجدير بالذكر أن الميلان قد تلقى الهزيمة بهدفين مقابل لاشئ أمام البيانكونيري، سجلهما ماريو ماندزوكيتش وكريستاينو رونالدو.
المزيد عن: مباراة يوفنتوس واي سي ميلان كريستيانو رونالدو دوناروما الدوري الإيطالي
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