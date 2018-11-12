دوناروما: إحذر من ترك المساحات لرونالدو.. وإلا ستندم !

علق الحارس الدولي الإيطالي، جينالويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، على الهدف الذي أحرزه النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو في شباكه، خلال المباراة الماضية أمام يوفنتوس.





وقال حارس مرمى الروسونيري في تصريحات صحفية: "أمام كريستيانو رونالدو يجب أن تغلق المساحات ويحالفك الحظ ان لا يسجل عليك!".



