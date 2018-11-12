الإسترلينى يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين 12/11/2018

تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ما جعلها العملة الرئيسية الأسوأ أداءً وسط تكثيف الشكوك بشأن قدرة رئيس وزراء بريطانيا بالفوز بدعم برلماني بشأن اتفاق البريكست.





وتأثرت عملة بريطانيا سلباً على خلفية القلق بشأن خطر مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبية في مارس المقبل دون اتفاق.





وجاء الإسترليني تحت الضغط مع تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية أفادات بوجود انقسامات من جانب المشرعين الرئيسين تجاه تريزا ماي وسط احتمالات بشأن مزيد من الاستقالات من إدارتها.





وفي تعاملات اليوم، هبط الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1.2% عند 1.2825 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.





وكان نائب محافظ بنك إنجلترا "بين برودبنت" توقع أن تؤثر فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة في النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد البريطاني.





وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.8% ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2862 دولار.





كما هبط الإسترليني مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8758 إسترليني.