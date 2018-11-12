ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإسترلينى يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين 12/11/2018

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:12 م
الإسترلينى يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين 12/11/2018
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ما جعلها العملة الرئيسية الأسوأ أداءً وسط تكثيف الشكوك بشأن قدرة رئيس وزراء بريطانيا بالفوز بدعم برلماني بشأن اتفاق البريكست.

وتأثرت عملة بريطانيا سلباً على خلفية القلق بشأن خطر مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبية في مارس المقبل دون اتفاق.

وجاء الإسترليني تحت الضغط مع تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية أفادات بوجود انقسامات من جانب المشرعين الرئيسين تجاه تريزا ماي وسط احتمالات بشأن مزيد من الاستقالات من إدارتها.

وفي تعاملات اليوم، هبط الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1.2% عند 1.2825 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وكان نائب محافظ بنك إنجلترا "بين برودبنت" توقع أن تؤثر فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة في النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد البريطاني.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.8% ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2862 دولار.

كما هبط الإسترليني مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8758 إسترليني.
المزيد عن: سلة العملات الجنيه الاسترلينى الاقتصاد الدولى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
14:45
2
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
2
النجوم
بيراميدز
2
x
20:00
0
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 10:40:06 PM