أحمد بدوي يكشف حقيقة تعرض القاهرة لزلزال هائل

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن هناك شائعات تم تداولها فجر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض القاهرة وخاصة منطقة التجمع الخامس لزلزال محسوس فجر اليوم.





وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه خلال هذا التوقيت في الثالثة فجرًا لم يتم تسجيل أي زلزال طبيعي في هذا التوقيت، وأقرب شئ كان مسجلة على الشبكة القومية للزلازل الساعة الخامسة إلا ربع فجرًا بقوة 3.7 ريختر، ومن الصعب جدًا أن يكون هذا الزلزال محسوس بهذه المنطقة في مدخل خليج السويس.





وشدد، على أن هناك فوبيا الزلازل على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدًا المواطنين حال الشعور بأي هزة أرضية يتواصل مع الشبكة القومية للزلازل لتأكيد المعلومات أو نفيها في أي وقت على مدار اليوم، لافتًا إلى أن الزلازل نوع من الخير الذي يجعلنا نعرف أحوال الأرض.



