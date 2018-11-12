حمو بيكا معتذرًا لـ هاني شاكر :"أنا آسف عايزك تساعدني"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه وقع عقد مع شركة السوبكي لكي يُمثل في فيلمه المقبل، وبعد ذلك تفاجئ من تصريح شركة السوبكي بأنه لم يوقع عقد معهم، معقبًا: "أنا ما فرضتش نفسي على حد، ليه بيتعمل فيه كده".



وطالب "بيكا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، بإنشاء نقابة لمطربي المهرجانات من أجل تقنين اوضاعهم، ومنع الهجوم عليهم.



ووجه رسالة لهاني شاكر، قائلًا:" أنا أسف، عايزك تساعدني، ليه عملتي محضر وأنا ما عملتش حاجة"

