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عبد الحفيظ يقترب من لجنة الكرة في الأهلي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:03 م
عبد الحفيظ يقترب من لجنة الكرة في الأهلي
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علي نبوي
 
اقترب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التواجد في لجنة الكرة بالنادي الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة النادي الأهلي عدة قرارات هامة في الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل وفي مقدمتها إعادة هيكلة قطاع الكرة في النادي.

وطالبت أصوات قوية داخل النادي الأهلي، بضرورة تواجد عبد الحفيظ في لجنة الكرة، لما يمتلكه من خبرات كييرة ستفيد النادي.
المزيد عن: لجنة الكرة عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ الأهلي
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