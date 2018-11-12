مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يطوي الصفحة الأخيرة من إصداره الـ 27 (صور)

وزير الثقافة ورئيس الاوبرا يسلمان جوائز المسابقة المصاحبة

وماجدة الرومى ترتحل مع الجمهور الى عالم الطرب الساحر

وسط حشد جماهيري ضخم وفى أجواء من الخيال طوى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أخر صفحات إصداره الـ 27 مساء الاثنين 12 نوفمبر على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

فى البداية تواصلت النجمة ماجدة الرومى مع جمهورها مرحبة بالجميع وأعلنت سعادتها بإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية وتواجدها على ارض مصر عاصمة التاريخ والحضارة مستعرضة بعض الشخصيات الفنية الخالدة باعتبارهم مثلها العليا كما روت جزء من ذكريات طفولتها وأحلامها بالسطوع فى سماء الابداع ثم تقدمت بالتحية لجيش مصر ووصفته ب خط الدفاع الاول عن الكرامة العربية مؤكدة المكانة المتميزة للشعب المصرى فى وجدانها مرددة بحبك يا مصر، ثم سلمها رئيس الأوبرا الدرع التذكارى لتكريم اسم والدها الموسيقار الراحل حليم الرومى.

وعلى مدار ما يزيد عن الساعة والنصف التمع صوتها الحالم حيث صحبت الجميع فى رحلة الى عالم الطرب الساحر وتغنت بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى بعدد من روائعها الخاصة كان منها عم يسألونى ، عيناك ، العالم لنا ، لون الحب ، اسمع قلبى ، غنى للحب ، متى يأتى السماء ، مطرحك قلبى ، لا تسألى ، اعتزلت الغرام ، كلمات ، مفترق الطرق الى جانب حى على الفلاح واحلف بسماها التى انهت بها تجلياتها الفنية.

وكانت الأمسية الأخيرة من الليالى الجميلة قد بدأت فى السادسة مساء بالمسرح الصغير حيث سلمت وزير الثقافة ورئيس الاوبرا جوائز المسابقة المصاحبة التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء للشباب والاطفال الى جانب اخرى للعزف علي الة الكمان باسم العازف الراحل سعد محمد حسن ففى مسابقة الغناء للشباب تقاسم المركز الاول كل من احمد مجدي عبد الحكيم واحمد عبد الحميد نافع وقيمتها خمسة عشر الف جنية ونال المركز الثاني مناصفة احمد رجب عبد الله ومحمد طارق مصطفى وبلغت قيمة جائزته اثني عشر الف جنية وحاز علي المركز الثالث المتسابق السعودي مهند طلال وبلغت قيمة الجائزة عشرة الاف جنية ، وفي مسابقة الاطفال تقاسم المركز الاول كل من وفاء عماد محمود واشرقت احمد سعيد وبلغت قيمته سبعة الاف جنية واقتسم المركز الثاني كل من خالد احمد صادق وازهار رجب مصطفي وبلغت قيمته خمسة الاف جنية والمركز الثالث حصل على جائزته مناصفة كل من ياسمين اسامة حسن ومريم سيد النجار وبلغت قيمتها ثلاثة آلاف جنيه.

اما مسابقة العزف علي الة الكمان حصل علي مركزها الاول فارس تامر محمد علي وقيمته خمسة عشر الف جنية وجاء في المركز الثاني احمد حسن عطية شرارة وقيمته اثني عشر الف جنية واقتسم المركز الثالث كل من اسلام خليفة اسماعيل وكارمينا يوسف عزيز وقيمته عشرة الاف جنية ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لذوي القدرات الخاصة الى مصطفى احمد سيد على وقيمتها خمسة الاف جنية ، ونال احمد وليد محمد جائزة لجنة التحكيم للاداء المتميز ، كما اوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكل من هنا محمد احمد ، تقى حسن رضوان، ملك محمد فتحي ، محمود أحمد عوض ، لؤي عبدون.

كما ودعت المسارح الاخرى الفعاليات التى احتضنتها حيث اقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً للمطربة ايمان عبد الغنى وعازف القانون ماجد سرور وشهد مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلاً للنجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجى سبقه فاصلا للمطربين محيى صلاح ، مصطفى النجدى وحسناء ، كما استضاف مسرح المركز الثقافى بطنطا حفلاً للنجم ايمان البحر درويش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بعد فاصلاً لكل من غادة ادم ، اميرة سعيد ، مى حسن واحمد سعيد.