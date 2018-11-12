ماجدة الرومي تطلق حفلها الأول بمصر على أنغام أغنية "حي على الفلاح" (صور)

عبرت الفنانة ماجدة الرومي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها الاولى في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته السابعة والعشرون، والتي تعد هذه المشاركة هي حفلها الأول بمصر.

وأكدت الرومي، خلال كلمتها الترحيبية لجمهروها، الذين حرصو على حضور حفلتها، على أن حبها لمصر ليس فقد لأنها بلد الأمن والأمان، ولكن هي بلد محتضنه لجميع الدول بالوطن العريي، لافته أن كل المطربين والمبدعين تربو على الفنون المصرية.

عقب ذلك أهدت المطربة ماجدة الرومي، للجيش المصري اولى أغانيها، والتي تحمل عنوان "حي على الفلاح"، والتي تفاعل معاها عدد كبير من الجمهور، والحاضرين من الشخصيات الدوبلوماسية.