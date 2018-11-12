"مصر للألمونيوم" تدرس تصنيع جنوط السيارات لتنويع مصادر الدخل

تدرس شركة مصر للألمونيوم حاليا الدخول في أنشطة جديدة لتنويع مصادر دخلها، تتضمن صناعة ذات صلة بجنوط السيارات.





وقال دكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد النتائج المالية لمصر للألمونيوم عن العام المالي المنتهي إنه يجري حاليا دراسة كيفية زيادة القيمة المضافة لنشاط الأخيرة من خلال إدخال صناعات جديدة لها علاقة بجنوط السيارات، لافتا إلى أنه سيتم التركيز فيها عقب الانتهاء من مشروع مصنع الطاقة الشمسية.





وتستهدف القابضة للصناعات المعدنية تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصر للألومونيوم تستغرق خطة التطوير عامان، وتبلغ تكلفتها التقديرية 600 مليون دولار، وتشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وإنشاء محطة طاقة شمسية للشركة للوفاء بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات، وتستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية من 320 ألف طن حاليا إلى 570 ألف طن.





وتعد مصر للألمونيوم من أكبر مستهلكى الطاقة الكهربائية، إذ تبلغ فاتورة استهلاكها التى تسدد لوزارة الكهرباء شهريا 425 مليون جنيه.





وحققت مصر للألمونيوم صافي ربح عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بقيمة 12.266 مليون جنيه ، مقابل صافي ربح بلغ 2.275 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير 439.2%.





ويرجع تحسن الأرباح إلى تحسن أسعار البيع ابتداء من يوليو 2018 نتيجة نقص المعروض من قطاعات الالومنيوم بالأسواق وزيادة الطلب مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع وزيادة ربح التشغيل، بجانب انخفاض تكلفة المبيعات، وفقا للجمعية العمومية للشركة.