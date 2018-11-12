ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المجر العلاقات الثنائية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:05 م
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المجر العلاقات الثنائية
عبدالله بن زايد
طباعة
وكالات
 

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

من جانبه، أكد سيراتو أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في العديد من المجالات وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها ، مشيدًا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات رائدة في شتى المجالات.

المزيد عن: عبدالله بن زايد المجر العلاقات الاماراتية المجرية الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
14:45
2
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
2
النجوم
بيراميدز
1
x
20:00
0
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 9:20:03 PM