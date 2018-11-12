عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المجر العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد سيراتو أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في العديد من المجالات وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها ، مشيدًا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات رائدة في شتى المجالات.