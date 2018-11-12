طائرة بنى سويف تعبر أكتوبر





نجح الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى بنى سويف الرياضى ف تحفيق فوز هام على نظيره نادى 6 أكتوبر بنتيجة 3 /2 وذلك فى إطار أولى مباريات الفريقين ببطولة الدورى الممتاز أ .





واهدى الجهاز الفنى لبنى سويف ولاعبي الفريق الفوز إلى روح الراحل حمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى والى توفى مساء الأربعاء الماضى.





ويشارك بنى سويف الرياضى ببطولة الدورى الممتاز بالمجموعة الثانية والتى تضم أندية ( الأهلى وبتروجيت والنصر وبنها وهيلوبوليس ).





ويستعد الفريق لمواجهة بتروجيت مساء الجمعه القادمة بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى .





يقود الفريق السويفي جهاز فنى مكون من محمد سليمان مديرا فنيا و محمد عبد العزيز مدربا عاما والدكتور ناجى رضوان أخصائي العلاج الطبيعى والتأهيل واحمد دسوقى الإدارى.



