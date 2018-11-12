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قرينة الرئيس السيسي تحضر حفل ماجدة الرومي في الأوبرا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:01 م
قرينة الرئيس السيسي تحضر حفل ماجدة الرومي في الأوبرا
انتصار السيسي
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سعد نبيل
 

استقبلت دار الأوبرا المصرية منذ قليل السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لحضور حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في ختام مهرجان الموسيقي العربية.

 

كما يشهد الحفل حضور عدد كبير من الوزراء والفنانين من بينهم إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وغادة والي وزيرة التضامن وعلي المصيلحي وزير التموين، وخالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية، والمطربة اللبنانية كارول سماحة والفنانين إلهام شاهين وسميرة عبد العزيز والمخرج عمرو عابدين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين.

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