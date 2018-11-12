معلول يصل القاهرة خلال ساعات.. وينتظم في المران الجماعي الأربعاء





يصل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة خلال الساعات القادمة، بعد أن سافر إلى تونس لقضاء عدة أيام خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.





ويصل اللاعب إلى القاهرة، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق صباح الأربعاء، حيث يواصل اللاعب أداء فقرات برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة، غاب بسببه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.





وكان اللاعب قد تواصل مع الجهاز الطبي للتأكيد على قيامه بأداء تدريباته العلاجية بشكل منتظم خلال فترة الراحة بتونس، من أجل العودة في أقرب وقت إلى التدريبات بصورة طبيعية.