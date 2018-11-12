الفصائل الفلسطينية تتبنى استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه

أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، استهداف حافلة تقل جنودا إسرائيليين شرق مدينة جباليا في قطاع غزة، مؤكدة مقتل وإصابة من بداخلها.

وقالت الغرفة في بيان: "تمكن مجاهدونا في تمام الساعة 04:32 من مساء اليوم الاثنين الموافق 12/11/2018م من استهداف حافلة.. تقل عددا من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجه من طراز (كورنيت)".

وقد توترت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد عملية سرية إسرائيلية أجريت يوم أمس الأحد في القطاع وأدت إلى اندلاع قتال أسفر عن مقتل أحد قادة كتائب عز الدين القسام وستة عناصر آخرين إضافة إلى كولونيل بالجيش الإسرائيلي.