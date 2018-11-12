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نافاس يستغل فترة التوقف.. ويجرى عملية علاجية في الركبة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:47 م
نافاس يستغل فترة التوقف.. ويجرى عملية علاجية في الركبة
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، يستفيد من فترة الراحة، للخضوع إلى علاج الخلايا الجذعية في الركبة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن نافاس، قد ذهب إلى عيادة في مدريد لتلقي العلاج بالخلايا الجذعية في الركبة، بهدف الحفاظ على واحد من غضاريف المفصل، وهي تقنية تم إجراؤها في مناسبات كثيرة والتي تهدف إلى منع الإصابات في منطقة حساسة لحارس المرمى.

ولم يسافر نافاس إلى كوستاريكا مع منتخب بلاده وفضل البقاء في مدريد للخضوع لهذا العلاج والعمل تحت أوامر سانتياجو سولاري خلال فترة المباريات الدولية، وكان كل من ريال مدريد ومنتخب بلاده على علم بهذه الزيارة من نافاس إلى المستشفى.

وخسر حارس مرمى ريال مدريد المركز الأساسي في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري، ولكن لا يزال يعمل على أكمل وجه لتقديم 100% عندما يلعب، أصبحت بطولة كأس الملك هي البطولة التي يلعب بها، لكن لم يفقد الأمل أن يلعب مع فريقه في المباريات الهامة، رغم أنه يدرك أن كورتوا هو الأساسي.
المزيد عن: نافاس ريال مدريد وسيلتا فيجو الليجا اخبار ريال مدريد
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