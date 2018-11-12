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بعد الإساءة لوزيرة الهجرة من قبل نائبة كويتية.. موسى: "تعبر عن نفسها.. واتركوا الأمر للأشقاء"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:46 م
بعد الإساءة لوزيرة الهجرة من قبل نائبة كويتية.. موسى: تعبر عن نفسها.. واتركوا الأمر للأشقاء
الإعلامي أحمد موسي
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داليا الحسين
 
أبدى الإعلامي أحمد موسى، استيائه من الهجوم الذي تعرضت له الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، من قبل نائبة كويتية بعد واقعة الاعتداء على مصرية هناك، مؤكدًا أن الأشقاء في الكويت تربطهم بالمصريين محبة وود.

وأوضح "موسى"، خلال تقدميه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن النائبة الكويتية التي هاجمت الوزيرة لا تمثل شعب الكويت، وإنما تعبر فقط عن نفسها والأشقاء يرفضون هذه اللهجة، لافتًا إلى أن وزيرة الهجرة تحدثت بدبلوماسية في هذه القضية.

ووجه رسالة إلى كل المصريين الغاضبين من تصريحات النائبة قائلًا: "اتركوا الأمر إلى الشعب الكويتي؛ لأنه شعب عظيم ومحترم ولن يرضى بما فعلته هذه النائبة من الإساءة للوزيرة وسيأخذ بحق وزيرة الهجرة".
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