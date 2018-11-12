صبحي يشارك بمران المنتخب الأوليمبي استعدادا لمواجهة تونس

شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في تدريبات المنتخب الوطني الإوليمبي، استعدادًا لمواجهة تونس، وديًا.





وكان شوقي غريب المدير الفني، قرر استدعاء اللاعب عقب استبعاده من صفوق المنتخب الأول، للاستفادة بخبراته مع الفراعنة الصغار.





وانطلق مساء اليوم تدريبات المنتخب الوطني الإوليمبي، على الملعب الفرعي للإسكندرية، استعدادًا لمواجهتي تونس، والجزائر وديًا تحصيرًا لنهائيات الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.



