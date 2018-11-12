حسين الجسمي يطرح "أجا الليل" على "يوتيوب" (فيديو)

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "اجا الليل"، وذلك على قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي الأغنية التي انتظرها جمهوره وكان قد روج لها كثيرا على صفحته الخاصة.

الأغنية مأخوذة عن موال لرامي العبودى، وقام بكتابة الأغنية ضياء الميالى، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

وشارك الجسمي مؤخرًا في احتفالية انتصارات أكتوبر وطرح أغنية جديدة بهذه المناسبة وهي بعنوان "متخافوش على مصر" ولاقت إعجاب الجميع.