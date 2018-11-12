مصادرة 60 صنف مستلزمات طبية في مخزن بأجا في الدقهلية (صور)

شنت إدارة تموين أجا فى محافظة الدقهلية، حملة قوية على المحلات العامة والكبرى والمخازن تمكنت من ضبط 60 صنف فى مخزن للإتجار في المستلزمات الطبية من السرنجات وأجهزة المحاليل وقرب الدم بناحية صهرجت الصغري مركز أجا.





وتم تحرير محضر ضد المسئول عن المخزن صاحب المستودع رقم 837 جنح أمن دولة طواري بقسم شرطة أجا وتم ضبط كميات كبيرة أكثر من 60 صنف من المستلزمات الطبية والسرنجات وأجهزة المحاليل وقرب الدم وتم المصادر والتحفظ عليها.





قاد الحملة عطية عطية مصطفي رئيس الرقابة التجارية بادارة تموين اجا ويحي محمد السيد ووائل المحمدى المفتشان بالادارة والمقدم علاء شلش رىيس وحدة مباحث تموين ميت غمر وفريق من التفتيش الصيدلى واجمال الغندور المسئول الاعلامى لمديرية التموين.





يذكر ان السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية كلف بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة غلاء الاسعار ووجه باستمرار تلك الحملات الرقابية لردع المخالفين حرصا على سلامة وصحة المواطنين.