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خاص - سليمان يقترب من تدريب حراس مرمى الأهلي مجددا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:42 م
خاص - سليمان يقترب من تدريب حراس مرمى الأهلي مجددا
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علي نبوي
 
 
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على إعادة طارق سليمان لمنصب مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة النادي الأحمر  للإطاحة بمصطفى كمال مدرب الحراس الحالي، في إطار التغييرات التي ستطرأ على بعض الوظائف في الجهاز الفني، عقب الخسارة من الترجي وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان سليمان قد تولى منصب مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر، خلال تولي حسام البدري منصب المدير الفني للفريق الأحمر، لكنه رحل نهاية الموسم الماضي.

المزيد عن: طارق سليمان حراس الأهلي الأهلي أخبار الأهلي
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