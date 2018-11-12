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متحدث البرلمان يكشف حقيقة وصف "عبدالعال" تعامل الوزراء مع النواب بـ"المهاترات"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:41 م
متحدث البرلمان يكشف حقيقة وصف عبدالعال تعامل الوزراء مع النواب بـالمهاترات
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هدى عبدالرازق
 
نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ما تردد بشأن أن رئيس مجلس النواب وصف تعامل الوزراء مع طلبات النواب بالمهاترات.

وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن الدكتور علي عبدالعال ينتقي ألفاظه ولا يستخدم أي جمل خارج السياق، موضحًا أن رئيس البرلمان وجه لومًا فقط إلى الوزراء لتأخرهم في التعاطي مع طلبات إحاطة النواب.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 15 وزير جاءوا إلى البرلمان للرد على طلبات النواب على مدار اليومين الماضيين.
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