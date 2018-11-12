متحدث البرلمان يكشف حقيقة وصف "عبدالعال" تعامل الوزراء مع النواب بـ"المهاترات"

نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ما تردد بشأن أن رئيس مجلس النواب وصف تعامل الوزراء مع طلبات النواب بالمهاترات.





وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن الدكتور علي عبدالعال ينتقي ألفاظه ولا يستخدم أي جمل خارج السياق، موضحًا أن رئيس البرلمان وجه لومًا فقط إلى الوزراء لتأخرهم في التعاطي مع طلبات إحاطة النواب.



