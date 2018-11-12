سبق- السعودية| النيابة توضح عقوبة انتحال صفة رجال الأمن

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أوضحت النيابة العامة عقوبة انتحال شخصية رجال الأمن أو المباحث أو أحد العسكريين.

وأكدت على حسابها الرسمي في “تويتر” أن انتحال صفة رجل الأمن أو المباحث أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل عشر سنوات ، وبغرامة مائة وخمسين ألف ريال ، في ضوء نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.