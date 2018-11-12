رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي





كدمة قوية في مشط القدم تضرب عاصم سعيد لاعب الفريق، وفضل الجهاز الفنى، عدم المجازفة وضم اللاعب لقائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، تفاديا لتفاقم إصابته، حيث قرر طلعت يوسف منح اللاعب راحة من مواجهة اليوم، لعدم جاهزيته طبيا للمشاركة، علمًا بأن عاصم يعتبر من العناصر الأساسية للفريق الفيومي، مما وضع المدير الفني في أزمة.





رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي





في مواجهة قوية يلتقي فريقي بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 12-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل اقتناص المركز الثاني وملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وفي حالة الفوز سيصل للمركز الثاني، ونجح الفريق في تحقيق فوز عريض على الاتحاد السكندري في المباراة الماضية على بثلاثية نظيفة في أولى مباريات حسام حسن مع الفريق كمدير فني.





رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي





على الجانب الأخر يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن موقعه في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وفاز المقاصة في المباراة الأخيرة له على الاتحاد السكندري بهدف، ويعول الفريق كثيرا على خبرات طلعت يوسف في قيادة الفريق للعودة مجددا للمستوى الذي كان عليه مع إيهاب جلال في المواسم السابقة.





رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





رابط بث مباشر مشاهدة مصر المقاصة وبيراميدز بث مباشر الدوري المصري اليوم 12-11-2018 | يلا شوت اونلاين | لايف | اتش دي







