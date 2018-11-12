عاجل.. استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد





وتلقى الاتحاد ثالث هزيمة على التوالي في المسابقة، بعد الخسارة أمام بيراميدز والمقاصة في الجولتين الماضيتين، دون تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث.





أعلن حلمي طولان، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، استقالته من تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة الغير متوقعة من فريق النجوم بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.