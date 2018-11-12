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بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:18 م
بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE
بيراميدز
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عيد طارق
 
بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 

يفرض الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف، حظرا إعلاميا على الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة بيراميدز رغبة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين ومنع تشتيتهم قبل تلك المباراة المرتقبة.

بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 

في مواجهة قوية يلتقي فريقي بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 12-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.
بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 

مقدمة عن اللقاء:
يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل اقتناص المركز الثاني وملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وفي حالة الفوز سيصل للمركز الثاني، ونجح الفريق في تحقيق فوز عريض على الاتحاد السكندري في المباراة الماضية على بثلاثية نظيفة في أولى مباريات حسام حسن مع الفريق كمدير فني.

بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 

على الجانب الأخر يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن موقعه في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وفاز المقاصة في المباراة الأخيرة له على الاتحاد السكندري بهدف، ويعول الفريق كثيرا على خبرات طلعت يوسف في قيادة الفريق للعودة مجددا للمستوى الذي كان عليه مع إيهاب جلال في المواسم السابقة.

بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز مباشر اليوم 12-11-2018 | بدون تقطيع | LIVE 


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