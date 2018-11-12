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وزير المالية: "الناس لو ما لقتش فرصة عمل حلال هتأذينا كلنا" (فيديو)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:29 م
وزير المالية: الناس لو ما لقتش فرصة عمل حلال هتأذينا كلنا (فيديو)
محمد معيط - وزير المالية
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كساب أحمد
 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن يقيس تحسن الوضع الاقتصادي بقدرته على الوفاء باحتياجاته أسرته، لكن الاقتصاد لا يقاس بهذه الطريقة، فالمواطن قد يتوفر لديه الأموال، ولا يستطيع شراء سلعة معينة بسبب عدم وجود عملة صعبة.

وتابع " معيط"، خلال حواره مع الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن الحفاظ على الأمن له تكلفة مالية كبيرة، لافتًا إلى أن عمليات القوات المسلحة في سيناء ضد الإرهابيين، وتأمين الحدود مع ليبيا كان له تكلفة اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن مصر خلقت ما يقرب من 4 مليون فرصة عمل في قطاع الإنشاءات لتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا، معقبًا: "الناس عايزة تاكل لقمة حلال، ولو ما لقوش فرصة للعمل الحلال هيأذونا كلنا".

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